Ces six drôles d’oiseaux, comme ils se définissent eux-mêmes, font de la musique ensemble depuis l’an dernier. C’est le chanteur, Yannick Popesco, frustré de ne monter sur scène qu’avec sa guitare, qui les a réunis. Il nous présente Pygeon.

Au départ, le groupe ne jouait que mes chansons et le pigeon est mon animal totem. J’ai proposé ce nom et il a été accepté par les autres. Ça montre qu’on ne se prend pas complètement au sérieux. Pour moi, le pigeon c’est la colombe qui a su s’adapter aux villes et à toutes les conneries des humains.