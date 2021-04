Ces six plantes survivront même dans une salle de bains sans fenêtre

Porte ouverte, lumière allumée, il est temps de faire un brin de toilette et de se brosser les dents à la lumière d’une ampoule. De nombreuses salles de bains sont aveugles et n’invitent pas vraiment à la détente. Quelques plantes ne peuvent que contribuer à améliorer l’ambiance. Mais est-ce vraiment possible sans lumière du jour? Oui et non.