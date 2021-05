SPONSORiSé - Ces sous-vêtements sont une seconde peau

Trouver des dessous qui ne gênent pas et qui épousent la silhouette, c’est un véritable défi. En voici qui sont aussi confortables que si on ne les portait pas.

Si un sous-vêtement, aussi beau soit-il, est inconfortable, il le restera. Il vaut mieux miser sur une marque entièrement dévouée au confort.

Le no bra n’est pas la seule solution

Beaucoup de soutiens-gorges sont inconfortables. De nombreuses femmes renoncent donc à en porter. Les créations de sloggi convaincront même celles qui ne portent plus de soutien-gorge. Le no bra n’est donc pas la seule solution pour elles.

La marque suisse sloggi ne fait aucun compromis sur le maintien et le confort. C’est extraordinaire, en portant un de ses soutiens-gorge, on a l’impression d’être seins nus.

20% de réduction jusqu’à fin mai

Profitez d’une offre spéciale, ce mois-ci. Jusqu’au 31 mai, une réduction de 20% est offerte sur un large choix d’articles sloggi chez Manor et sur le site alémanique underwear-shop.ch (voir sélection au bas de l’article).

Comme une seconde peau

Avec Body Adapt, sloggi propose une nouvelle ligne de sous-vêtements qui s’adaptent au corps en permanence. C’est une petite révolution en matière de soutien-gorge!

Le sous-vêtement s’adapte à vous et non l’inverse

Le corps d’une femme évolue constamment. Cycle menstruel et fluctuations du poids font partie des raisons pour lesquelles un soutien-gorge parfait à un moment donné ne va plus quelques jours après. Avec les modèles Body Adapt de sloggi, ce problème appartient au passé. Grâce à une technologie de pointe, la cliente bénéficie d’une tenue sans faille toute la journée. L’absence d’armature, les bords plats et les bonnets adaptables confèrent au soutien-gorge un confort inégalé. La ligne Body Adapt comprend trois modèles qui répondent chacun à des besoins spécifiques.

La bralette offre une tenue souple et confortable. Si vous souhaitez davantage de maintien, vous avez deux autres choix. Il y a le Soft Bra qui, grâce à sa coupe et à sa composition ainsi qu’aux bretelles réglables, offre un maintien de niveau moyen. Autrement, le T-Shirt Bra avec bonnets adaptables rembourrés et doublement moulés offre un confort et un soutien optimal. À chaque modèle correspond une culotte tout aussi confortable.

Les hommes aiment aussi la douceur

Les mecs aspirent également au confort. Le label a donc conçu pour eux la ligne Sloggi Men Body Adapt. Les boxers offrent un soutien actif tout au long de la journée grâce à une technologie adaptative de haute qualité au niveau de l’entrejambe.

Un classique qu’on ne sent pas

Ces derniers temps, beaucoup de femmes ont renoncé au soutien-gorge qu’elles trouvent désagréable. Sloggi a créé pour elles les soutiens-gorge et les culottes de la ligne Zero Feel. Sans coutures et taillés dans un jersey doux très extensible, ces sous-vêtements sont une seconde peau.

Grâce à eux, dites adieu aux frottements, aux points de pression qui marquent la peau. Avec la ligne Zero Feel, vous aimerez porter vos dessous.

L’absence de coutures accroît le confort. Cela permet de porter des habits ajustés sans que les sous-vêtements ne soient visibles. Du coup, vous pourrez profiter de vos journées sans avoir à vous soucier de vos sous-vêtements.

