Football - Ces stars libres de tout contrat en 2022

Si cet aspect n’a rien de nouveau, de plus en plus de joueurs, en revanche, vont au bout de leur contrat, reprenant ainsi la main par rapport à leur club sur le marché des transferts. Moins de transactions financières entre clubs et plus de primes à la signature pour les protagonistes: voici la tendance qui semble se dégager depuis une ou deux fenêtres de mercato.

Un Ballon d’or concerné

Selon L’Équipe et RMC, Paul Pogba (Manchester United), Hugo Lloris (Tottenham) et Ousmane Dembélé (Barcelone) ne savent , eux non p lus, p as encore quel maillot ils porteront en août prochain. Tout comme Angel Di Maria (PSG), Paulo Dybala, Juan Cuadrado (Juventus), Thiago Silva, Andreas Christensen, César Azpilicueta (Chelsea), Jesse Lingard (Manchester United) , Alexandre Lacazette (Arsenal) ou encore Niklas Süle (Bayern), tous en fin de contrat à la fin du présent exercice. Cette liste, non exhaustive, promet une année passionnante sur le marché des transferts.