Que ce soit parce qu’elles ont connu l’alcoolisme ou tout simplement parce qu’elles n’en ont pas envie, ces pers o nnalités du showbiz o nt définitivement arrêté de boire et le disent haut et fort.

Elsa Hosk

Le mannequin a confié son combat contre l ’ alcoolisme sur Instagram en juin 2019, et a révélé qu ’ elle était sobre depuis plus de dix ans.

Anne Hathaway

Naomi Campbell

Eva Mendes

Après un passage en cure de désintoxication en 2008, l’actrice n’a plus touch é à l’alcool. «Je suis fière des gens qui ont la détermination et l’audace d’aller affronter leurs démons et de gué.rir. C’est une question de vie ou de mort», a-t-elle déclaré à Interview .

Natalie Portman

Kristin Davis

Blake Lively

En 2012, l’actrice affirme au magazine «Allure» qu’elle ne boit pas et qu’elle n’a jamais essayé la drogue: « Ce n’est pas comme si j’avais décidé d’avoir ce mode de vie et que je me l’imposais. Ce sont juste des choses qui ne me font véritablement pas envie. »