Téléréalité amusante - Ces stars sont nulles en cuisine: regardez les vidéos

«Excusez-moi, monsieur, ça ressemble à quoi de la ciboulette?» Les premières secondes de l’émission culinaire «Cooking With Paris» donnent le ton. La saison 1 de cette téléréalité est diffusée sur Netflix depuis le 4 août. Cette série en six épisodes suit les péripéties culinaires de l’Américaine, âgée de 40 ans, qui, en tenue de soirée, reçoit à chaque fois une personnalité jouant les seconds de cuisine.

Première à s’y coller: son amie d’enfance Kim Kardashian avec qui elle prépare un petit-déjeuner composé d’une frittata et de pain perdu aux marshmallows. D’autres célébrités comme Demi Lovato ou Saweetie sont aussi au casting. Coproductrice de la série, Paris ne se prend pas au sérieux et joue à fond son rôle de bourgeoise un peu déconnectée. Les quantités sont approximatives, les explications aussi, mais c’est un régal à regarder.

Tour du monde avec Selena Gomez

En ce moment, Paris Hilton n’est pas la seule star à sortir les casseroles face caméra. Selena Gomez a annoncé que sa série «Selena + Chef», diffusée sur HBO Max depuis août 2020 et dont elle est productrice, reviendrait bientôt pour une troisième saison.

À chaque épisode, la Texane, filmée dans sa cuisine, apprend une nouvelle recette avec un chef qu’elle suit en visioconférence. Au menu: un soufflé au fromage avec le Français Ludo Lefebvre, des tacos à la sauce BBQ avec le Coréen Roy Choi ou du poulet frit avec l’Américaine Tanya Holland. Petite particularité: chaque épisode soutient une œuvre de charité. Depuis le début de la série, et les vingt épisodes diffusés, 360’000 dollars ont ainsi été récoltés.

Amy Schumer au naturel

La comédienne Amy Schumer s’est, elle aussi, laissée prendre au jeu de la spatule. Dans la série «Amy Schumer Learns to Cook», l’Américaine apprend à cuisiner en compagnie de son mari, le chef Chris Fisher. La série, diffusée depuis mai 2020 sur Discovery Plus, compte deux saisons de quatre épisodes. Contrairement aux émissions culinaires ordinaires, le couple mise ici sur le naturel. On voit les époux dans leur cuisine, en tenues d’intérieur, sans maquillage ni éclairage pro. Côté menu, la simplicité est, elle aussi, de mise. Le duo s’amuse à recréer les spaghettis à la tomate de son restaurant new-yorkais préféré, réalise des œufs pochés avec du bacon ou un menu enfant. Avec, à la clé, la recette d’un nouveau cocktail.