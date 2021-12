technologie – Ces T-shirts changent de couleur avec le stress

Un T-shirt qui change de couleur lorsque l’on se sent anxieux ou stressé? C’est le sujet du travail de doctorat d’une créatrice de mode polonaise, Iga Węglińska, à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie.

Eclairages visuels

Ces vêtements réagissent notamment au rythme cardiaque, le taux de transpiration et à la température de la personne qui les porte, via des capteurs qui déclenchent l'éclairage visuel.

L'un des hauts est à manches longues et doté d'un col roulé. La couleur passe du noir au translucide et des lumières clignotent sur les côtés au rythme du cœur. Le deuxième haut a une forme gonflée et comporte une chaîne de lumières LED roses au-dessus de la poitrine. Il mesure le niveau de stress en détectant les variations de la transpiration de la personne qui le porte.