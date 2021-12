vacances en suisse – Ces télécabines vont vous donner le vertige

La p’tite bête qui monte

Le funiculaire allant de Schwytz à Stoos, c’est un peu comme une petite bête qui monte, qui monte, qui monte… Mais ce nouvel ouvrage réalise des exploits: en sept minutes, il parcourt 1700 mètres et 744 mètres de dénivelé. Et avec sa pente allant jusqu’à 110%, c’est le funiculaire le plus raide du monde. S’il vous en faut plus pour vous impressionner, une course de baignoires (en costume) a lieu là-bas en janvier.