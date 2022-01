VASES EN FORME DE FESSES & COTTAGECORE: – Ces tendances déco ne passeront pas le cap de 2022

La tendance la plus populaire de 2021 était sans doute la bougie sous toutes ses formes. Torsadées, ondulées ou en forme de corps de femme, les bougies originales avaient la cote. Tout comme le cottagecore (une tendance qui incarne une vie idéalisée à la campagne) le style Japandi (un mélange de déco japonaise et scandinave). Mais quelles tendances vont perdurer et lesquelles sont révolues?

La société Atlas Ceramics s’est servi de la base de données du moteur de recherche Google pour savoir quelles sont les tendances qui seront dépassées en 2022. Pour établir cette liste, elle a cherché à découvrir quels étaient les tendances pour lesquelles le volume de recherche sur Google avaient le plus baissé au cours des six derniers mois.

À la cinquième place: les bougies torsadées

À la quatrième place: le vase en forme de fesses

Les silhouettes féminines sous diverses formes étaient très appréciées. De 2020 à avril 2021, la demande ne portait pas uniquement sur les bougies, mais également sur les vases en forme de corps de femmes. Entre-temps, l’engouement est retombé et ce genre de vases n’est guère plus recherché.

À la troisième place: le fauteuil bouclé

À la deuxième place: le cottagecore

Cette tendance, également très populaire dans le domaine de la mode, cherche à idéaliser la vie à la campagne, le style rappelant les fermes d’antan, avec des tissus colorés et à motifs, mais aussi de très nombreux éléments rustiques, du bois et des couleurs neutres. Cette tendance est apparue pour la première fois en 2018, mais semble avoir atteint son apogée début 2021.

À la première place: la bougie en forme de corps

Les bougies, censées être non seulement stylées, mais aussi envoyer un message de body positivity, était non seulement tendance, mais une véritable sensation. Début 2021, on les voyait absolument partout, mais depuis, les recherches ont reculé de près de 80%. Cette tendance semble bel et bien révolue.