Le dispositif de test débutera à Villars vendredi et pendant trois jours, avant de se déplacer aux Diablerets puis à Leysin.

Le canton de Vaud a choisi de s u ivre la stratégie prônée par l’OFSP, celle des tests à grande échelle dans toute une région. À l’approche des vacances scolaires, le Conseil d’Etat a choisi de cibler les Alpes vaudoises et ses stations de ski pour avoir une image nette de la situation avant l’arrivée des touristes. « L’objectif est clairement de sauver la fin de la saison hivernale pour le secteur du tourisme, les remontées mécaniques mais aussi les écoles internationales », a détaillé jeudi le ministre de l’Économie Philippe Leuba . Les Grisons ont déjà appliqué cette méthode, tout comme la station de Wengen il y a quelques semaines.

Les dépistages, sous forme de tests rapides promettant un résultat en 15 minutes, seront ouverts à toute personne dès 12 ans, peu importe son lieu de résidence, sans inscription et gratuitement. Ils se feront sur une base volontaire uniquement, précise le chef de l’Etat-major de conduite (EMCC) Denis Froidevaux. En cas de résultat positif, l’équipe de contact-tracing de l’EMCC, présente directement sur place, se chargera d’analyser chaque situation et de conseiller les malades, ainsi que d’identifier d’éventuels foyers d’infections. Les écoles internationales de la région ont été associées à la démarche et y participeront activement.