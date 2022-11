Durabilité sur TikTok: Ces TikTokeurs vont-ils sauver le monde?

Qu’est-ce qui est pire pour le climat: lancer une fusée dans l’espace ou cultiver des asperges? Comment transformer des vêtements usagés en argent? De plus en plus de TikTokers donnent des conseils pour une vie durable. En voici un aperçu.

Des astuces écoresponsables sur TikTok Sur cette plateforme de médias sociaux, on trouve beaucoup d’inputs pour une vie plus verte. Unsplash

Les faits sont connus: le changement climatique menace l’homme et la planète. Les scientifiques mettent en garde contre une augmentation des incendies de forêt, des inondations et des sécheresses. Selon eux, il faut réussir à inverser la tendance mondiale d’ici 2030, sans quoi les conséquences seront imprévisibles.

Cette crise climatique connaît également un écho sur TikTok, application de médias sociaux d’origine chinoise qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde. En Suisse, près d’une personne sur dix l’utilise, dont une grande partie de jeunes de 15 à 24 ans. Ils y découvrent de plus en plus de comptes proposant des conseils en vue d’une vie plus durable – et permettant donc peut-être de sauver la planète. Petit aperçu.

1. Des réponses à des questions que vous ne vous êtes jamais posées

Sous le hashtag #environmentaleducation, on trouve des réponses à de nombreuses questions en matière de durabilité. Que se cache-t-il derrière le terme «écoféminisme»? Qu’est-ce que le greenwashing? Quels sont les dangers de la pandémie de plastique? Y a-t-il aussi des nouvelles positives concernant la protection du climat? Comme on dit: il n’y a pas de questions stupides, seules les réponses peuvent l’être.

2. Partez en plongée

@Carissaandclimate est biologiste marin et TikTokeuse. «Je te montre comment sauver le climat», écrit-elle dans sa bio. Dans ses vidéos, elle fait entendre des chants de baleines et donne un aperçu de la vie à Hawaï – au-dessus et au-dessous de la surface de la mer. Comment fêter la Saint-Valentin de manière durable? «Nous n’achetons rien, nous vivons quelque chose», répond Carissa. @4ocean est une entreprise de nettoyage des océans dont l’objectif est de mettre fin à la crise du plastique en milieu marin. Il est possible de faire un don, et ainsi de contribuer au nettoyage et à la préservation des océans.

3. Transformez les vieux vêtements en argent

@skysaba fait tout pour rendre «Mama Earth» aussi heureuse que possible. Sur son compte, elle donne des conseils pour que nous puissions tous faire quelque chose de bien pour elle. Qu’il s’agisse de routines de maquillage écologiques, de lutte contre le gaspillage alimentaire ou de conseils pour le recyclage des vêtements, elle livre chaque jour des inputs passionnants. On trouve également des «lifehacks» utiles chez @sabrina.sustainable.life, qui explique à la communauté comment fabriquer un lit pour chien durable ou encore ce que l’on peut faire avec des déchets de citrouille. @jackssustainablelife propose également de multiples conseils durables.

4. Cottagecore: faites-le vous-même

Taylor Swift n’est pas la seule à aimer l’esthétique Cottagecore, qui enregistre près de 10 milliards de vues sur TikTok. Il prône un retour à un style de vie plus simple et plus proche de la nature. L’accent est mis sur les vêtements de seconde main, les habits DIY et les petites marques. Preuve que la durabilité peut aussi être chic.

5. Obtenir des conseils de la communauté

Le site anglophone @ecotok s’est fixé pour objectif de réunir les écologistes de TikTok. Outre des conseils applicables dans la vie quotidienne, il revient également sur ce qu’est l’activisme environnemental intersectionnel, et pourquoi il est si important. Bien qu’EcoTok coopère avec les créateurs du célèbre format YouTube TED Talk, l’idée du compte n’est pas nouvelle. Un autre groupe, @earthtopia, se décrit lui-même comme la plus grande communauté écologique sur TikTok. Outre ses actualités et les réponses qu’il donne à des questions telles que «Pourquoi utilisons-nous des bouteilles en plastique?», le compte présente des conseils pour chaque aspect de la vie, y compris la manière de fabriquer des dumplings respectueux du climat.