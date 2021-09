Promotion touristique - Ces trailers hollywoodiens ne sont pas ce que vous croyez

Pour donner envie aux touristes de venir, l’émirat a mis le paquet avec un casting cinq étoiles composé des acteurs Jessica Alba et Zac Efron et de Craig Gillespie, réalisateur du film «Cruella», sorti cette année. Film d’action, romance et comédie: le duo de stars est à l’affiche de trois bandes-annonces (»The Five-Star Mission», «A Romance to remember», «A Brand New You») dont chacune reprend les codes du genre. Le but? Montrer les différentes facettes de Dubaï et mettre en valeur ses attractions touristiques telles que l’hôtel Jumeirah Al Qasr, le souk aux épices ou le musée du futur.