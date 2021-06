Tourisme en Europe - Ces trains de nuit sont des hôtels aux tarifs abordables

Dans le registre du wagon-lit, on connaît le luxueux Orient-Express et les simples couchettes bon marché. Avec l’arrivée prochaine des Midnight Trains, la clientèle européenne disposera d’une offre milieu de gamme. Ces convois, constitués de deux rames, seront de véritables hôtels sur rail qui allieront design et confort. Les chambres, dotées d’une bonne literie, seront privatives. À bord, il y aura aussi un bar et un restaurant de qualité. L’activité commencera fin 2023 avec une ligne qui reliera Paris à une ville espagnole ou italienne. À terme, douze destinations européennes seront proposées au départ de la capitale française (voir la carte ci-dessous).