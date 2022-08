Hygiène buccale: Ces trois erreurs de brossage des dents donnent mauvaise haleine

1. Un brossage trop long

Il faut effectivement deux bonnes minutes pour bien nettoyer ses dents. Mais en aucun cas dix. Si vous entrez dans une espèce d’état de transe pendant de longues minutes en vous brossant les dents le matin, vous éliminez non seulement les mauvaises, mais également les bonnes bactéries qui maintiennent l’équilibre du microbiome dans notre bouche, avec le risque accru de la formation de caries et d’une mauvaise haleine.

2. Un brossage trop agressif

Il n’y pas qu’au niveau de la durée, mais également de la méthode qu’il faut lever le pied pour éviter d’avoir une haleine chargée. En effet, le microbiome en question est sensible et ne supporte pas un dentifrice agressif, un bain de bouche extrafort et un brossage agressif. Demandez conseil à votre dentiste pour une solution adapté à vos besoins.

3. Un brossage au mauvais moment

Vous aimez manger une salade de fruits, quelques quartiers de pommes ou boire un verre de jus d’oranges pour le petit-déjeuner? Dans ce cas, il faut peut-être songer à changer l’ordre de votre routine matinale. Certes, la règle veut que l’on se brosse les dents une demi-heure après le repas, à une exception près pour le petit-déjeuner. Car les acides de fruits attaquent l’émail des dents. En effectuant le brossage avant le petit-déjeuner, les minéraux contenus dans le dentifrice aident à rendre les dents plus résistantes et à mieux gérer le petit-déjeuner riche en vitamines.

Si, en plus de tout cela, on prend soin de sa langue, que l’on se rend régulièrement chez le dentiste et que l’on se brosse systématiquement les dents avant de se coucher après une longue sortie, on devrait pouvoir éviter la mauvaise haleine. Toutes nos excuses d’avance si la place vient désormais à manquer autour de vous dans le tram.