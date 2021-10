Arc lémanique : Ces trois prochaines semaines, les CFF rouleront en horaire réduit

Les CFF renoncent à faire circuler des RegioExpress entre Annemasse, Genève, Vevey et le Valais, et ce jusqu’au 25 octobre. Les clients, au moins, sont avertis.

Jusqu’à la fin d’octobre, le manque de mécaniciens est trop important et les CFF préfèrent anticiper.

Pour éviter la déroute et les clients en colère surpris par une suppression de dernière minute, les CFF ont planifié un allègement de l’horaire pour ces trois prochaines semaines. «De cette manière, les CFF permettent à leur clientèle de prendre en compte à l’avance les suppressions de trains», disent-ils.

Week-end un peu au ralenti

Les mardis, mercredis et jeudis: tout va rouler comme prévu par l’horaire de base. En revanche, du vendredi au lundi, il faudra bien regarder avant de partir à la gare. Ces quatre jours, pendant les trois prochaines semaines, tous les RegioExpress (RE) Annemasse-Vevey seront supprimés. Encore pire le week-end: les samedis et dimanches, les RegioExpress Annemasse – St-Maurice passeront eux aussi à la trappe.

Soulagement dans un mois

«En Suisse romande, quelque 280 mécaniciennes et mécaniciens conduisent les trains prévus à l’horaire chaque jour», rappellent les CFF. Mais les plannings sont tendus et chaque fois que l’un d’entre eux tombe malade, les répercussions se font sentir. Heureusement, une trentaine de nouveaux mécaniciens termineront leur formation à la fin d’octobre et viendront renforcer les rangs, soulageant un peu l’épuisement des effectifs actuels.