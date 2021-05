DISTANCIATION SOCIALE AVEC STYLE - Ces trois spectaculaires villas dans la jungle offrent un isolement complet

Tout le monde ne vit pas le semi-confinement et la distanciation sociale de la même manière. Les plus introvertis d’entre vous, en particulier, apprécient le fait que la pression de la socialisation diminue pendant un laps de temps. Si vous aussi faites partie de ces personnes qui aspirent fondamentalement à plus de solitude, alors nous avons trouvé ce qu’il vous faut.