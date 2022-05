Football: Ces trois Suisses ont décroché la promotion en première division

Léo Seydoux avec la coupe de Proximus League, la deuxième division belge. IMAGO/Belga

Léo Seydoux, Haris Tabakovic et Maxime Dominguez ont tous les trois évolué dans une deuxième division européenne cette saison, respectivement en Belgique, en Autriche et en Pologne. Dans des rôles et des postes différents, ils ont tous goûté au plaisir du titre et de la promotion dans l’élite.

Léo Seydoux - KVC Westerlo

Léo Seydoux a décroché la promotion avec le KVC Westerlo, club avec lequel il évolue depuis janvier 2021. IMAGO/Panoramic International

Barré par la concurrence à Young Boys, Léo Seydoux a fait le choix en janvier 2021 de quitter la capitale pour signer en deuxième division belge au KVC Westerlo. Lors de ses six premiers mois en Flandre, le latéral dispute 12 matches et est un élément important de son club qui termine au quatrième rang de Proximus League.

La saison de rêve pour le KVC Westerlo arrive en 2021-2022. Le club flamand remporte le championnat devant Molenbeek et retrouve sa place dans l’élite du football belge après dix ans de purgatoire. Bien qu’il ait décroché le troisième titre de sa carrière, Léo Seydoux n’a pas eu le rôle espéré dans cette promotion. Avec 15 matches joués, dont seulement six comme titulaire, le Fribourgeois a été victime du large effectif de son équipe et a dû ronger son frein durant une bonne partie de la saison. «On m’a mis sur le banc plus que je le pensais et la saison n’a pas été facile pour moi. Cela dit, elle n’a pas été catastrophique non plus. Si mes calculs sont bons, je suis le remplaçant le plus utilisé par le coach» racontait-il à La Liberté en avril dernier.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Léo Seydoux devrait donc découvrir, à moins d’un transfert durant l’été, la compétitive Jupiler League dès la saison prochaine. «J’espère avoir plus de temps de jeu et être plus important pour l’équipe et le coach» a-t-il déclaré à La Liberté.

Haris Tabakovic - Austria Lustenau

Meilleur buteur de l’Austria Lustenau depuis deux saisons, Haris Tabakovic va rejoindre l’Austria Vienne. imago images/Eibner Europa

Depuis deux ans, Haris Tabakovic fait le malheur de toutes les défenses de deuxième division autrichienne, avec des statistiques ahurissantes. En 45 matches disputés, l’attaquant formé à Young Boys et qui n’a jamais réussi à s’imposer en Super League a inscrit 44 buts. Meilleure gâchette de l’exercice 2021-2022 avec ses 26 réussites, le Soleurois a grandement participé à la promotion de l’Austria Lustenau en Bundesliga.

Pour le joueur, ce bonheur intervient après des temps difficiles et de nombreuses blessures. Alors qu’il dispute une bonne saison en Hongrie (20 matches, 12 buts en 2017-2018) pour sa première expérience à l’étranger, il est privé de la saison 2018-2019 dans sa totalité en raison d’une grave blessure à un genou. À bientôt 28 ans, l’avant-centre semble au sommet de son art et a bien mérité une nouvelle chance de s’établir dans une première division.

Malheureusement pour l’Austria Lustenau, dont le stade se situe à quelques mètres de la frontière avec la Suisse, il retrouvera la Bundesliga après 22 ans d’attente sans son buteur. Haris Tabakovic a en effet signé avec l’Austria Vienne pour la saison 2022-2023.



Maxime Dominguez - Miedz Legnica

Miedz Legnica et Maxime Dominguez ont décroché la promotion en Ekstraklasa. MKS Miedz Legnica – Twitter

Tout comme Haris Tabakovic, le Genevois Maxime Dominguez a joué un rôle primordial dans la promotion de son équipe, Miedz Legnica, à l’échelon le plus élevé du football polonais. Titulaire indiscutable, le milieu offensif a marqué six buts et délivré sept passes décisives durant la saison pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers et des spectateurs.

Alors que la Pologne pouvait paraître une destination étonnante il y a quelques mois, le joueur de 26 ans a réussi son pari puisqu’il a pleinement relancé sa carrière et retrouvé la confiance dans sa nouvelle équipe après une saison compliquée à Neuchâtel Xamax. «Ma pire saison, c’était un calvaire» a-t-il expliqué à la Tribune de Genève en décembre dernier. En Pologne, le milieu de terrain et Miedz Legnica ont survolé le championnat en ne concédant que trois défaites (ndlr. il reste une journée) et en reléguant le Widzew Lodz à 15 points.