Folles inventions: Ces ustensiles de cuisine sont aussi inutiles qu’ingénieux

Cuisiner peut être une science en soi et avoir les bons ustensiles n’est pas négligeable. Plus ils nous facilitent la tâche, mieux c’est. Parmi les nombreux gadgets, il y a sûrement l’un ou l’autre attrape-poussière. Ceci dit, même l’ustensile qui semble le plus superflu peut vite devenir incontournable en cuisine. Voici une compilation de gadgets a priori inutiles que tout cuisinier amateur devrait posséder.

Combien d’ustensiles de cuisine possédez-vous? Aucun, je cuisine rarement. Un grille-pain, une bouilloire… juste ce qu’il faut. J’ai accumulé pas mal de choses au fil des années. Impossible à dire! J’adore les gadgets.

Bol à céréales insolite

Qui ne connaît pas cela? À peine quelques cuillerées avalées, vous vous retrouvez avec des céréales ramollies par le lait, qui ont perdu tout leur croustillant. La solution: ce bol qui va éviter que vos céréales ne se transforment en bouillie. Contrairement à d’autres bols, celui-ci possède deux compartiments, ce qui évite de noyer vos céréales dans le lait. Pendant qu’on mange, il suffit de transvaser petit à petit une petite portion de céréales dans le lait, ce qui permet de s’assurer que celles-ci restent croustillantes jusqu’à la dernière bouchée.

Fini, les céréales toutes molles, grâce au bol à double compartiments d’Eurowebb, 16,53 francs sur Amazon. AMAZON

Couteau à beurre chauffant

Fini, le beurre dur! Le couteau à beurre chauffant est la solution idéale pour tous ceux qui aiment tartiner un peu de beurre sur leur tranche de pain ou leur croissant le matin, mais qui n’ont pas forcément la patience ou le temps d’attendre que le beurre soit suffisamment ramolli pour être tartinable. Grâce à la lame de couteau chauffante, couper du beurre tout droit sorti du réfrigérateur sera un jeu d’enfant.

Pour rendre le beurre dur tartinable en un clin d’oeil: couteau à beurre chauffant, 38,59 francs sur Granado.com. GRANADO

The Thomy Saurk: du tube à la fourchette

Thomy, le fabricant de sauces, entend créer une toute nouvelle expérience de dégustation avec The Saurk. Derrière l’association des mots «sauce» et «fork» («fourchette») se cache une fourchette qui vient se visser sur le tube de sauce qui se transforme ainsi en couvert. Unique au monde, ce tout nouveau gadget permet de servir la bonne dose de moutarde, de mayonnaise ou de ketchup directement à partir du tube.

Le produit vient d’être lancé très récemment et les commentaires sur les réseaux sociaux vont de «Il me faut absolument cette fourchette!», à «Quelle connerie!». The Saurk n’est pas en vente, seuls 100 exemplaires sont mis en jeu dans le cadre d’un jeu-concours organisé par le fabricant.

«On ne peut s’empêcher de sourire en voyant à quel point elle est à la fois inutile et utile», écrit Thomy dans un communiqué de presse à propos de The Saurk, . THOMY

Cuillère avec balance intégrée

Cuillère à soupe, cuillère à café, balance de cuisine: la précision est de mise, surtout en pâtisserie! Ce qui nécessite souvent un grand nombre d’ustensiles pour mesurer les bonnes quantités. Ce n’est désormais plus le cas si vous avez une balance cuillère qui, comme son nom l’indique, est la combinaison d’une cuillère doseuse et d’une balance. Elle permet d’obtenir le bon dosage de poudres, d’herbes aromatiques et d’épices et de les ajouter directement à vos préparations depuis l’emballage.

Elle mesure directement les aliments: balance de cuisine Cooking Star de Soehnle, 21,80 francs sur Microspot.ch. MICROSPOT

Grille-pain transparent

Fini, les toasts calcinés! Le grille-pain en verre transparent est non seulement esthétique, mais son design particulier permet également de garder un oeil sur le pain en train de griller à travers la paroi en verre. De quoi faire dorer chaque tranche de pain à la perfection.

Pour observer le pain en train de griller: grille-pain Vision de Magimix, 281 francs sur Brack.ch. BRACK