Ces vêtements vous protègent de la reconnaissance faciale

Avec l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, l’anonymat dans l’espace public est de moins en moins garanti. En début d’année, les CFF ont à leur tour décidé d’équiper les grandes gares de caméras capables d’identifier les individus. De quoi préoccuper la start-up italienne Cap_able, qui a lancé une ligne de vêtements dont les motifs empêchent la reconnaissance faciale.

Identification personnelle infructueuse

Bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent pouvoir se déplacer incognito: Cap_able utilise, pour ses vêtements, des motifs qui trompent l’algorithme de reconnaissance faciale. Ce dernier ne détecte plus le visage de la personne qui porte le vêtement de la marque, mais l’animal imprimé sur le vêtement.

Porter ces vêtements est parfaitement légal, d’après la start-up, qui précise sur sont site internet que «les personnes sont clairement reconnaissables et identifiables». Pour la marque, «ces vêtements ont pour seul but de contrecarrer les technologies intrusives susceptibles de porter atteinte à la protection des données personnelles».

Protection de la vie privée

À travers cette collection, Cap_able n’entend pas uniquement garantir l’anonymat, mais souhaite également sensibiliser la population sur la protection des données et de la vie privée. Comme l’écrit la start-up sur son site, «il devient de plus en plus manifeste qu’il est nécessaire de protéger les individus contre les abus des nouvelles technologies de reconnaissance faciale». Elle souligne que «les données biométriques sont des informations extrêmement sensibles qui ne sont actuellement protégées par aucune loi».