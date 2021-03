Coronavirus : Ces victimes qui seraient «de toute façon» mortes d’une autre cause

Selon une étude démographique menée en France, une partie des morts du Covid-19 en 2020 serait «de toute façon» décédée de maladies comme le diabète ou l’insuffisance respiratoire chronique.

Quelque 68’000 personnes sont mortes du Covid-19 en France l’an dernier. Or, le nombre de décès total n’a augmenté «que» de 55’000, parce qu’une partie des morts du coronavirus «seraient de toute façon» décédés d’une autre cause. En outre, la grippe et les accidents de la route ont été moins meurtriers, selon une étude démographique publiée mercredi.