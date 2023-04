De Mercedes à Maserati: Ces voitures de sport électriques sont rapides comme l’éclair

Mercedes-AMG SLS electric

Entre 2013 et 2014, seuls neuf SLS 100% électriques sont sorties de l’usine Mercedes AMG. Quatre moteurs électriques assuraient une puissance de 751 ch et un couple de 100 Nm, ce qui était énorme pour l’époque. Avec sa capacité de 60 kWh, la batterie était également un record pour l’époque. Tout aussi fort, le prix à neuf s’élevait à plus de 400'000 euros. Entre-temps, cette voiture à l’étoile d’exception se négocie à plus d’un million d’euros. Encore faut-il qu’il y en ait une à vendre.

Lancée sur le marché en 2013, la Mercedes AMG SLS electric est limitée à seulement neuf exemplaires. Mercedes-AMG

Rimac Nevera

Un autre record est détenu par la Rimac Nevera, qui est la voiture électrique la plus rapide du monde. L’hypercar électrique croate a atteint une vitesse de 412 km/h sur le circuit de test de Papenburg (Allemagne). Limitée à 150 exemplaires, la supersportive développe une puissance de 1914 ch et un couple de 2360 Nm. Le passage de 0 à 100 km/h s’effectue, quant à lui, en moins de deux secondes. Une telle puissance a évidemment un prix: pour faire l’acquisition d’une Rimac Nevera, il faut compter pas moins de deux millions d’euros.

Avec une vitesse de pointe de 412 km/h, la Rimac Nevera est la voiture électrique la plus rapide du monde. Rimac

Maserati Gran Turismo Folgore

À 202’000 francs, la Maserati Gran Turismo Folgore est nettement plus abordable en comparaison, sans être bon marché pour autant. À ce prix-là, le constructeur italien propose une puissance de 761 ch électriques, voire 829 ch en mode Overboost, ce qui permet de franchir la barre des 100 km/h en 2,7 secondes, d’atteindre les 200 km/h en 8,8 secondes et de pousser, en théorie, jusqu’à une vitesse de pointe de 325 km/h. Dans ce cas, l’autonomie n’est toutefois pas de 450 kilomètres, celle que la voiture au trident atteint en roulant à une vitesse de croisière.

La Maserati Gran Turismo Folgore 100% électrique tire son nom du mot italien signifiant «éclair». Maserati

Alpine A110 E-ternité

À travers son A110 E-ternité, Alpine ne mise pas tant sur un nombre exorbitant de chevaux et de kilos que sur une batterie relativement petite et un faible poids. Une fois que la production en série sera lancée, en 2026, cette biplace propulsée par un moteur de 242 ch ne devrait peser que 1378 kilos. Le premier modèle électrique des Français effectuera ainsi le sprint de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et aura une vitesse de pointe de 250 km/h.

Avec ses 242 ch, l’Alpine A110 E-ternité a, certes, une puissance moins élevée que ses concurrentes, mais elle est de loin le modèle le plus léger, affichant un poids de seulement 1378 kg. Alpine

Polestar 6

En 2026 également, Polestar envisage d’élargir sa gamme de berlines et de SUV avec une voiture de sport électrique décapotable: la Polestar 6. Pour l’heure, les caractéristiques techniques ne sont pas encore gravées dans la pierre. La batterie devrait avoir une capacité de 115 Kw, ce qui, selon Polestar, ne devrait pas empêcher de bénéficier d’une puissance de 884 ch et d’un couple de 900 Nm. La Polestar 6 pourrait ainsi passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. La vitesse de pointe devrait, quant à elle, se situer aux alentours de 250 km/h.

Polestar a prévu de construire toute une gamme de modèles électriques d’ici 2026, la Roadster étant censée être le point fort sportif de la marque. Polestar

Piëch GT

Grâce à Piëch Automotive, la Suisse n’est pas en reste dans le domaine de la construction d’une voiture de sport électrique. La start-up zurichoise envisage de commercialiser sa Piëch GT de 612 ch en 2024.

Trois moteurs électriques d’une puissance de 612 ch permettent à cette biplace d’environ 1,8 tonne de franchir la barre des 100 km/h en moins de trois secondes et d’atteindre sa vitesse de pointe électrique de 250 km/h. La recharge devrait être tout aussi rapide grâce à son chargeur domestique de 450 kW. De quoi recharger la batterie de 10 à 80% en cinq minutes. Le prix du véhicule devrait se situer autour de 218’000 francs.

Lorsque la start-up zurichoise Piëch Automotive lancera la Piëch GT sur le marché en 2024, la Suisse aura à nouveau un constructeur automobile. Piëch

Tesla Roadster

Enfin, point de voitures de sport électriques sans mentionner les noms de Tesla et d’Elon Musk. Certes, la Tesla Roaster se fait attendre, mais les premiers clients peuvent d’ores et déjà se réjouir de valeurs élevées. Le prix de départ de 200’000 dollars donne droit à plus de 1000 ch, une batterie d’une capacité de 200 kW, une autonomie de 1000 kilomètres, une vitesse de pointe dépassant les 400 km/h et à un passage de 0 à 60 mph en moins de deux secondes.

Quand la Tesla Roadster sera commercialisée, elle éclipsera la Tesla Model S Plaid de 1020 ch. Tesla