FIN DE SERIE – Ces voitures dont il va falloir se séparer définitivement

La Volkswagen Passat

Volkswagen

Parmi les types de modèles particulièrement menacés d'extinction, on trouve surtout les berlines. Le segment perd toujours plus de son attrait, les clients préférant opter pour un SUV ou un break. C'est ainsi que la Volkswagen Passat entame sa dernière ligne droite. Après 25 années passées à sillonner les routes, le temps est venu pour elle de tirer sa révérence. Mais que les fans de la Passat se consolent, la variante break sera toujours disponible et devrait même connaître un successeur.

La Ford Mondeo

Ford

La dernière heure a également sonné pour la Ford Mondeo. Le 31 mars 2022, Ford arrêtera la production de la berline légendaire dans son usine espagnole de Valence, afin de laisser place à la production de batteries et de moteurs hybrides. La production des monospaces S-Max et Galaxy dans la même usine, également sur la sellette, est en revanche considérée comme assurée, d'autant plus que les deux modèles peuvent depuis peu être commandés avec une motorisation hybride.

Les Lotus Elise, Exige et Evora

Lotus

Chez le célèbre constructeur de voitures de sport Lotus, une coupe sombre est annoncée cette année. Avec l'Elise, l'Exige et l'Evora, ce ne sont pas moins de trois des quatre séries qui sont supprimées. À l'avenir, quatre nouveaux modèles de Lotus perpétueront l'héritage sportif de la marque britannique. Parmi eux, un SUV baptisé Lambda, qui devrait également assurer le volume de ventes. Mais le point d’orgue sera l'Evija, une voiture 100% électrique développant pas moins de 2000 ch.

La Citroën C1

Citroën

Mais les berlines ne sont pas les seules à désintéresser les clients; les microvoitures sont également menacées d'extinction. Pour les constructeurs, cela s'explique surtout par le fait qu'elles deviennent de moins en moins attractives en raison des règles de plus en plus strictes en matière de CO₂. Chez Citroën, la C1 pourrait donc déjà disparaître cette année, du moins en ce qui concerne la version thermique.

La Peugeot 108

Peugeot

La production de la Peugeot 108, sœur jumelle de la Citroën C1, devrait également être arrêtée en version thermique cette année. Les deux modèles sont produits en République tchèque, là où la Toyota Aygo sort également des chaînes de production.

La Toyota Aygo

Toyota

Jamais deux sans trois: ainsi, le tableau des petites citadines à l’agonie est complet. Car la Toyota Aygo devrait disparaître encore cette année. Mais le constructeur japonais a déjà annoncé son éventuel successeur sous la forme d’un mini SUV, baptisé Toyota Aygo X.

La Mercedes-Benz AMG GT Coupé et Roadster

Daimler

Plus d’un amateur de voitures de sport va désormais devoir se montrer fort. Car, chez Mercedes-Benz aussi, deux modèles sont sur la corde raide, cette année. Ainsi, la dernière heure a déjà sonné pour l'AMG GT Coupé et la GT Roadster. Il n’est d’ores et déjà plus possible de passer commande de ces deux modèles. Pour le roadster, la relève est néanmoins assurée par le tout nouveau SL Roadster.

La Polestar 1

Polestar