Ces voitures électriques vous emmèneront plus loin

Quelle voiture électrique vous emmènera le plus loin? Voici le top 10 des véhicules 100% électriques ayant la plus grande autonomie.

Les développements technologiques continus et l’appel lancé par les politiques et le grand public pour la construction de véhicules plus respectueux de l’environnement font émerger toujours plus de voitures électriques. L’autonomie constitue souvent le facteur clé à la fois lors de la construction et de l’achat d’un véhicule. Et celle-ci ne cesse de croître. Ces cinq dernières années, l’autonomie moyenne des voitures électriques sur le marché a pratiquement triplé, passant de 127 à 331 km.

Nous avons effectué un classement des dix véhicules électriques ayant la plus grande autonomie*. La distance qu’il est possible de parcourir est évidemment avant tout liée à la capacité de l’onéreuse batterie, ce qui signifie que les petites voitures électriques bon marché de tous les jours partent perdantes et ne figurent pas dans la liste.

* Petite précision: Les autonomies mentionnées sont celles indiquées par le constructeur, mesurées dans des conditions de laboratoire normalisées (WLTP). Le style de conduite, la vitesse, le dénivelé et la température extérieure peuvent influencer considérablement les performances de la batterie et donc la distance réelle parcourue dans la vie quotidienne. Les prix indiqués sont toujours basés sur la plus grande autonomie/batterie possible. (Prix valables à partir du 13.10.2020)

À la dixième place

Audi

L’Audi e-tron 55 Sportback, avec une autonomie de 446 kilomètres

Le constructeur d’Ingolstadt ouvre le bal de notre top 10, avec son Audi e-tron 55 Sportback, qui fait son entrée avec une batterie de 95 kWh et quatre roues motrices. Avec un poids à vide de 2595 kg, l’e-tron 55 Sportback atteint une autonomie de 446 kilomètres et occupe ainsi la dixième place. Le SUV de 408 ch au design de coupé coûte 94'100 francs.

À la neuvième place

Kia

La Kia e-Soul, avec une autonomie de 452 kilomètres

La Kia e-Soul vise à démocratiser l’électrique et au prix de 38’000 francs, elle est la voiture la moins chère de notre classement. Comparée aux véhicules qui occupent la même place ou qui arrivent juste derrière la Sud-coréenne, elle est une véritable aubaine. Surtout quand on considère que l’e-Soul est équipée d’une batterie de 64 kWh et qu’elle est capable d’atteindre, selon le constructeur, une autonomie de 452 kilomètres.

À la huitième place

Porsche

La Porsche Taycan Turbo, avec une autonomie de 452 kilomètres

La Porsche Taycan Turbo est la plus chère, mais sans doute aussi la plus exclusive des voitures de notre palmarès. Avec sa grande autonomie, la très chic sportive de Stuttgart est déjà disponible à partir de 185'000 francs, sensations fortes comprises sous la forme de 625 ch – voire jusqu’à 680 ch avec la fonction «Launch Control». La batterie de 93,4 kWh permet, selon Porsche, de parcourir une distance de 452 kilomètres.

À la septième place

Kia

Le Kia e-Niro, avec une autonomie de 455 kilomètres

Le Kia e-Niro fait trois kilomètres de plus que le bolide de Stuttgart et que son frère, le Kia e-Soul. Les deux véhicules de la marque partagent la même plateforme et sont tous deux disponibles avec le même moteur électrique et la même batterie. Le cinq places convainc par son autonomie de 455 kilomètres et par son prix de 43’900 francs.

À la sixième place

Jaguar

La Jaguar I-Pace, avec une autonomie de 470 kilomètres

La Jaguar I-Pace permet également aux Britanniques de se hisser dans le palmarès. L’I-Pace parcourt 470 kilomètres sans émission au niveau local. La cinq portes profilée est entraînée par une batterie de 90 kWh. Le passage de 0 à 100 km/h se fait en 4,8 secondes, ce qui est correspond plutôt à un guépard qu’un un jaguar. Le SUV électrique coûte 86'500 francs.

À la cinquième place

Hyundai

Le Hyundai Kona electro, avec une autonomie de 484 kilomètres

Le Hyundai Kona électrique a une grande longueur d’avance. En termes de rapport prix/autonomie, le SUV compact électrique occuperait clairement la première place. Le modèle sud-coréen, équipé d’une batterie de 64 kWh et capable d’atteindre une autonomie de 484 kilomètres, est déjà disponible à partir de 45'990 francs. Le fabricant semble également convaincu par son moteur électrique de 204 ch et offre une garantie de huit ans et 160'000 kilomètres.

À la quatrième place

Tesla

Le Tesla Model X, avec une autonomie de 507 kilomètres

Le Model X de Tesla est passé de justesse à côté du podium. En matière d’autonomie, le SUV électrique le plus ancien sur le marché demeure indétrônable dans son segment. Avec une batterie de 100 kWh, il arrive à atteindre les 507 kilomètres et une vitesse de pointe de 250 km/h. Son prix: 94'990 francs.

À la troisième place

VW

L’ID. 3 Tour de Volkswagen, avec une autonomie de 539 kilomètres

Volkswagen s’est désormais également lancé dans l’offensive électrique. L’ID. 3 entend remuer le monde de l’électrique et rouler dans les pas de la Coccinelle et de la Golf en tant que «voiture électrique du peuple». Avec une autonomie de 539 kilomètres, l’ID.3 Tour, équipée de la plus puissante des deux batteries disponibles (58 kWh et 77 kWh), a le bagage qu’il faut pour y parvenir. L’ID.3 avec la plus grande autonomie est déjà disponible à partir de 51'100 francs.

À la deuxième place

Tesla

La Tesla Model 3, avec une autonomie de 560 kilomètres

La deuxième place revient aux Californiens de Tesla, avec leur Model 3, adulée par la communauté des adeptes de l’électrique comme jalon de «la mobilité électrique pour tous». À juste titre, puisque la «petite» Tesla a pris d’assaut le marché suisse en 2019 et vient se classer juste derrière la Volkswagen Golf, à la quatrième place. Pour 54'990 francs, on bénéficie d’une batterie de 75 kWh, qui permet à la Model 3 de parcourir jusqu’à 560 kilomètres.

À la première place

Tesla