STARS DE CINEMA EN TÔLE: Ces voitures sont de véritables stars de cinéma et du petit écran

À votre avis, quelle est la voiture qui a fait le plus d’apparitions au cinéma et à la télévision? Une Porsche? À moins que ce ne soit une Mercedes-Benz? Ni l’une, ni l’autre: le modèle à être le plus souvent passé devant la caméra n’est ni haut de gamme, ni vraiment beau.

Aujourd’hui, rares sont les films à succès ou les séries télévisées qui ne font pas la part belle à une voiture. La base de données en ligne IMCDB (Internet Movie Cars Data Base), l’équivalent de la base de données cinématographiques d’Internet (IMDb), répertorie tout ce qui a quatre roues et qui est un jour passé devant la caméra. La base ultime des voitures de films et de télévision comprend plus de 70’000 médias, dont des longs métrages, des films d’animation, des téléfilms, des mini-séries, des séries télévisées, des courts métrages, des clips musicaux, des documentaires et des émissions de télévision non fictionnelles.

Ford arrive en tête

Avec un total de 30’532 apparitions, les modèles de Ford sont ceux que l’on voit le plus souvent à l’écran et le favori absolu des réalisateurs de cinéma et de télévision est la Ford Crown Victoria. Depuis des décennies, cette berline arrive en tête quand il s’agit de filmer des voitures de police et des taxis, ce qui lui a valu une première place bien méritée avec près de 7000 apparitions.

Mais pourquoi la Ford Crown Victoria est-elle si populaire au cinéma et sur petit écran? La principale raison est sans doute qu’un grand nombre de films et de séries télévisées mettent en scène quantité de voitures de police. Après tout, les courses-poursuites sont un excellent moyen de captiver le spectateur et lui procurer des sensations fortes. Même si la Ford Crown Victoria est moins utilisée par la police, son apparence dégage toujours une certaine autorité en raison de son utilisation de longue date comme fidèle serviteur du public.

La Ford Crown Victoria est la voiture qui compte le plus grand nombre d’apparitions au cinéma et à la télévision. Netcarshow Cela est sans nul doute dû au fait que la Ford Crown Victoria était le modèle utilisé par les services de police américaine de 1992 à 2020. Wikimedia À la deuxième place des voitures les plus représentées sur grand écran, on retrouve la Ford Mustang. L’icône de la marque au poney a fait de nombreuses apparitions légendaires au cinéma. Netcarshow

Rapide et durable

Dès 1992, la Ford Crown Victoria a été le véhicule de police le plus répandu parmi les services de sécurité américains et les autorités canadiennes. Pourquoi? La Ford Crown Victoria était rapide, confortable, fiable, durable et impressionnante par sa sobriété. Le premier argument de vente était sa taille optimale pour le rangement de l'équipement et le transport de hors-la-loi. Elle disposait par ailleurs d'un solide châssis, très résistant. La Crown Vic Police Interceptor a été spécialement adaptée pour offrir une meilleure tenue de route et de meilleures performances que le modèle civil. Elle était équipée d'une suspension ferme pour les virages serrés, de freins plus gros, de points de passage des rapports agressifs, d'une plage de ralenti plus élevée, d'un toit renforcé en cas de tonneau, de sièges résistants aux perforations et d'un système d'extinction d'incendie.

Même si leur nombre a tendance à diminuer, les Crown Vic sont encore partiellement en service aux États-Unis, raison pour laquelle on les voit toujours sur les écrans. En 2020, la California Highway Patrol a retiré du service la dernière de ses Ford Crown Victoria Police Interceptors - une tendance observée dans l'ensemble des États-Unis depuis que Ford a mis un terme à la production de la Crown Victoria pour le service de flotte en 2011.

Ford Mustang à la deuxième place

Mais Ford ne fait pas que proposer une légende du grand écran. En effet, la deuxième voiture la plus filmée sort également de la chaîne de production de Ford. Aussi culte que ses apparitions au cinéma, la Ford Mustang décroche la médaille d’argent, avec 3707 apparitions. Elle tenait, entre autres, un rôle dans «Basic Instinct», «Fast and Furious : Tokyo Drift», «Bullitt», «John Wick», «60 secondes chrono» et «Thomas Crown».

Et si l’envie vous venait de frimer un peu lors de votre prochaine soirée cinéma, voici une petite anecdote amusante: dans La Grande Casse de 1974, le rôle principal était incarné par une Ford Shelby GT500 Mustang jaune de 1967, spécialement conçue à cet effet, un véhicule unique en son genre que le personnage principal, Maindrian Pace, voulait absolument voler dans le cadre d’un braquage grande envergure. Un nom de code féminin avait été attribué à chacune des 48 voitures convoitées et la Ford Mustang portait celui d’Eleanor. Depuis, le nom Eleonor fait partie intégrante de la Ford Shelby au même titre que le poney est indissociable de Ford. De plus, ce modèle classique peut non seulement se prévaloir de la plus longue course-poursuite de l’histoire du cinéma, mais de 127 véhicules détruits ou endommagés durant le tournage, dont 93 durant la course-poursuite.

La Classe S à la troisième place

Difficile à croire, mais la troisième place du classement revient à la Classe S de Mercedes-Benz, avec 3689 apparitions. La berline haut de gamme de Stuttgart en est déjà à sa 12ème génération sur grand écran au niveau international, ce qui en fait la marque automobile européenne la plus populaire dans l’industrie cinématographique. Le fait que le constructeur de Stuttgart puisse s’imposer face à la suprématie automobile américaine est une performance impressionnante. En effet, avec seulement 79 apparitions télévisées de moins, le Ford Econoline colle de près au pare-choc de la Souabe.