Bugatti, Koenigsegg & Co. : Ces voitures sont des oiseaux rares  qui ont migré vers la Suisse en 2022

La probabilité de voir une Bugatti, une Koenigsegg ou une Pagani sur la route est relativement faible. Et pour cause: il s’agit de modèles exclusifs, dont la production se limite souvent à de petites séries, dont le nombre d’exemplaires s’élève tout au plus à quelques dizaines par an. Étonnamment, pas mal d’entre eux finissent en Suisse, où l’intérêt pour la puissance est aussi grand que le pays est petit.

Nous nous sommes penchés sur les statistiques d’immatriculation relatives à l’année 2022 et avons sélectionné quelques-unes des merveilles les plus exclusives.

Bugatti Centodieci

En 2022, un collectionneur de Bugatti de Saint-Moritz est devenu l’heureux acquéreur d’un des dix exemplaires de la Bugatti Centodieci. Bugatti

Exemplaire unique, la «Bugatti La Voiture Noire» a fait son entrée dans les statistiques, l’année dernière. En 2022, la Suisse a fait partie des principaux marchés au monde pour la marque de luxe de Molsheim. Rien que depuis 2022, huit Chiron, une Divo et deux des dix Centodieci sont en circulation en Suisse. Avec son moteur 16 cylindres de 8,0 litres et sa puissance de 1600 ch, la Centodieci fait partie des voitures les plus puissantes et les plus chères au monde. Des collectionneurs de Saint-Moritz et de Vaduz n’ont pas hésité à débourser huit millions d’euros nets pour s’assurer l’un des dix exemplaires.

Koenigsegg Regera

La Koenigsegg Regera détient le record du monde du sprint de 0 à 400 km/h. Koenigsegg

Dans la même catégorie de puissance, la Koenigsegg Regera (1500 ch), dont la construction est limitée à 80 exemplaires et dont le dernier modèle est sorti de la chaîne de production en 2022, est encore plus rapide. Depuis 2022, l’un des derniers exemplaires, qui a coûté pas moins de deux millions de francs, est passé aux mains d’un propriétaire lausannois. Si le cœur lui en dit, il ne lui prendra que 31,49 secondes pour piquer un sprint de 0 à 400 km/h, à condition, bien sûr, de trouver la piste d’atterrissage ou d’essai adéquate.

Aston Martin Valkyrie

Le designer de F1, Adrian Newey, a joué un rôle prépondérant dans la mise au point de l’Aston Martin Valkyrie. Aston Martin Valkyrie

Les 150 exemplaires routiers et 25 exemplaires de course de l’Aston Martin Valkyrie ont tous été vendus deux ans avant que le démarrage de sa production. Les premiers clients à avoir versé trois millions d’euros et plus aux Britanniques ont finalement pu réceptionner, en 2022, leur voiture de course hybride conçue par le designer de F1, Adrian Newey. Parmi eux figurent quatre Suisses qui, grâce à une puissance de 1176 ch pour un poids à vide dépassant à peine une tonne, ont entre leurs mains une hypercar qui serait tout aussi capable de flâner le long des boulevards que de prendre part à une course aux 24 Heures du Mans.

Ruf CTR Anniversary

Ceci n’est pas une Porsche, mais une Ruf: depuis l’année dernière, trois (autres) Ruf CTR Anniversary au moins circulent en Suisse. RUF Automobile

La réputation d’Alois Ruf n’est plus à faire auprès des fans de supercars. Cela fait des décennies que le Bavarois construit ses propres voitures de sport sur base de la Porsche 911. La CTR Anniversary n'est donc pas une Porsche, mais est un véhicule d’un constructeur indépendant. L’ancêtre de la Yellowbird, limitée à 50 exemplaires, qui développe 710 ch et une vitesse de pointe de 360 km/h, coûte près de 900'000 euros. Depuis l'année dernière, trois Suisses font partie de l'illustre cercle de propriétaires.

Lamborghini Countach LPI 800-4

La Lamborghini Countach d’une valeur de plus de deux millions de francs est limitée à 112 exemplaires. Lamborghini

Pour le 50e anniversaire de la légendaire Countach, Lamborghini a lancé une série «Few-off» limitée à 112 exemplaires. Grâce à l'assistance d'un moteur électrique 48V, les Italiens tirent une puissance de 814 ch d'un V12 de 6,5 litres, ce qui permet un passage de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes pour une vitesse de pointe de 355 km/h. Le prix de la nouvelle mouture de l'icône de Sant'Agata Bolognese s’élève à 2'010'000 euros H.T. Une somme versée par au moins huit clients suisses qui ont désormais le privilège d’avoir ce taureau de combat dans leur garage.

Ferrari SF 90

En comparaison, la Ferrari SF 90 de 1000 ch, dont le prix de départ se situe aux alentours d’un demi-million de francs, est presque une aubaine. Ferrari