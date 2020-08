Je suis pour les notes mais dans une mesure raisonnable. A Fribourg, les élèves ne font plus les ECR sauf en cas de doute et ça ne nous empêche pas d'avoir un très bon niveau scolaire. Quant aux examens de fin de scolarité, je suis sceptique. A l'époque, ça ne se faisait pas et on s'en sortait très bien. De même, pour les formations post-obligatoires, les résultats aux examens sont dans l'immense majorité les mêmes que les résultats annuels. A quoi bon se bourrer le crâne en quelques semaines pour réussir un examen si les connaissances sont oubliées quelques mois après. Aussi, je suis maman et je trouve que les exigences scolaires sont beaucoup plus élevées que quand j'étais sur les bancs d'école. Quand je vois tous ces enfants sous Ritaline parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme de l'école primaire, ça fait peur.

Docteur Klutzenbaum 20.08.2020 à 12:32

Quand on a de la fièvre on casse le thermomètre et comme ça plus de fièvre. Quand l’école va mal, on ne met plus de notes et comme ça tout le monde est promu !