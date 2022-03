Vaud – Cesla Amarelle visée par une plainte pénale pour atteinte à l’honneur

La Ministre en charge des écoles aurait rapporté des propos qui lui auraient été confiés par un tiers, et qui auraient été jugés attentatoires.

A quelques jours du premier tour des élections cantonales vaudoises, la nouvelle ne pourrait pas tomber plus mal pour la ministre vaudoise de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) Cesla Amarelle. Le Procureur général vient de l’informer, via le Bureau du Grand conseil, qu’elle était la cible d’une plainte pénale pour des propos estimés comme «attentatoires à l’honneur», précise l’Etat de Vaud dans un communiqué diffusé mercredi.