Soudan: Un répit dans les combats au premier soir de l’Aïd

Plus de 400 morts

Au premier soir de l’Aïd el-Fitr marquant la fin du ramadan, des témoins dans différents quartiers de la capitale ont indiqué ne plus entendre d’explosions. Comme chaque jour, les FSR et l’armée ont encore annoncé vendredi un cessez-le-feu, cette fois-ci pour les trois jours de la fête musulmane. Mais peu après, les deux camps se sont accusés mutuellement de rompre la trêve --les FSR dans la matinée et l’armée en soirée. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a dit «saluer ces annonces». Tout en ajoutant: «il est malgré tout clair que l’affrontement se poursuit et qu’il n’y a aucune confiance entre les deux forces».

Déclenchés le 15 avril, les combats ont fait 413 morts et 3551 blessés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De nouveaux hôpitaux ont été fortement endommagés à Khartoum, et quatre établissements ont été touchés à al-Obeid, à 350 km au sud de la capitale, soulignait dans la journée le syndicat des médecins: au total «70% des hôpitaux en zone de combat sont hors service». Pour porter assistance aux civils, le Comité international de la Croix-Rouge réclame un «accès humanitaire immédiat et sans entraves (...) une obligation au regard du droit international humanitaire». Depuis six jours des combats opposent à Khartoum et au Darfour (ouest) principalement, l’armée sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhane, chef de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, aux FRS que dirige le général Mohamed Hamdane Daglo.