Caucase : Cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Au moins 49 militaires arméniens ont été tués dans ces affrontements frontaliers avec l’Azerbaïdjan, a annoncé mardi matin, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Il s’agit des combats les plus meurtriers depuis une guerre entre les deux pays du Caucase en 2020. L’Azerbaïdjan a de son côté concédé des «pertes» lors de ces affrontements qui ont éclaté dans la nuit, sans en préciser le nombre exact à ce stade.

«Contact étroit»

Le ministère russe des Affaires étrangères a demandé à Bakou et Erevan de «respecter strictement le cessez-le-feu (déjà en place depuis 2020, ndlr) conformément aux déclarations tripartites des dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie du 9 novembre 2020», à la suite d’un mois et demi de guerre.