Justice climatique: «C’est à Holcim et non aux victimes du réchauffement de payer les dégâts»

Responsabilité historique

Pour l’EPER, qui cite une myriade de sources scientifiques, Holcim est un des plus gros pollueurs de tous les temps: ses émissions représenteraient 0,42% du CO₂ rejeté durant toute l’ère industrielle, soit le double de la Suisse. Aujourd’hui, il serait le plus gros pollueur du pays, et pèserait 8% des émissions mondiales. «On pourrait aussi poursuivre l’industrie pétrolière, ou celle du charbon, ou Coca-Cola, explique Yvan Maillard, chargé de la justice climatique à l’Eper. Mais Holcim est en Suisse, et sa responsabilité historique est écrasante.» Et d’ajouter que l’arsenal légal nécessaire pour une telle procédure est trop lourd pour tirer sur toutes les cibles.