C’est à la fois un sous-vêtement, un body, un maillot de bain… et c’est sexy!

Avoir un seul vêtement pour toutes les situations. Tel est le rêve de Stella McCartney qui vient de lancer une collection capsule de prêt-à-porter nommée Stellawear. Chaque élément a plusieurs fonctions. Ainsi un body ou une brassière sert de sous-vêtement, de vêtement et de maillot de bain. La gamme comprend, en plus, des culottes et un justaucorps dépoitraillé. Chaque pièce permet des associations et des superpositions.