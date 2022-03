Cinéma : C’est acté, le mythique studio MGM est passé en mains d’Amazon

Le géant du commerce en ligne a lâché 8,45 milliards de dollars pour racheter le studio hollywoodien auquel on droit notamment les «James Bond» et «Le silence des agneaux».

Le rachat de MGM par Amazon avait été annoncé en mai 2021. Le catalogue du studio hollywoodien compte plus de 4000 films et 17’000 épisodes de séries télévisées.

Le mythique studio hollywoodien MGM a officiellement rejoint les studios et la plateforme vidéo d’Amazon, a annoncé jeudi le géant du commerce en ligne, qui a déboursé 8,45 milliards de dollars pour mieux s’armer face à la concurrence dans le secteur du streaming.

«Avec plus de 4000 films, 17’000 épisodes de séries télévisées, 180 prix aux Oscars et 100 aux Emmy Awards, le studio historique, quasi centenaire, va compléter le travail de Prime Video et Amazon Studios pour fournir un choix de divertissements variés aux clients», indique un communiqué de presse.