Amérique centrale

C’est au Costa Rica que les minorités sexuelles se réfugient

Des centaines de lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) persécutés dans leurs pays d'origine, ont trouvé au Costa Rica un havre relatif.

Ce petit pays conservateur de cinq millions d'habitants est fortement imprégné de valeurs religieuses, catholiques et évangéliques. Cependant, grâce à sa longue tradition démocratique et d'asile, qui contraste avec les pays voisins, le Costa Rica a laissé une place dans sa législation aux droits des minorités sexuelles.

Quatre ans auparavant, il avait été le témoin de l'assassinat d'un autre militant pour les droits des minorités sexuelles. Après avoir déposé plainte contre ce «crime de haine», il a été victime de menaces et de harcèlement.

«Le Costa Rica a une grande histoire de protection des victimes de déplacement forcé, et un cadre légal solide»

«Au Honduras, on persécute les personnes LGBT: il y a eu plus de 370 crimes (contre elles) de 2008 à 2019, et le nombre a augmenté cette année», assure ce militant, qui préside à San José l'Institut pour les réfugiés LGBT en Amérique centrale (IRCA).