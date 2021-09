GV60 - C’est au tour de Genesis de passer à l’électrique

Après Hyundai et Kia, c’est au tour de Genesis de lancer un modèle 100% électrique sur le marché. À l’instar de ses grands frères – l’Ioniq 5 et l’EV6 – le GV60 est un crossover de taille moyenne qui repose sur la même plateforme électrique avec la technologie 800 volts. Sa sortie en Suisse est prévue pour l’année prochaine.

Même si les trois véhicules électriques coréens sont quasiment identiques sur le plan technique, ils sont fondamentalement différents au niveau visuel. Tandis que le design de l’Hyundai Ioniq 5 est futuriste et que le Kia EV6 est plus ludique avec ses courbes, le Genesis GV60 se veut résolument élégant. Les phares en deux parties, ainsi que l’avant épuré, reprenant le logo ailé de la marque, sont particulièrement marquants. L’arrière arrondi, semblable à celui d’un coupé, est doté d’un petit spoiler et la lunette arrière se confond visuellement avec le montant C.

L’habitacle est beaucoup plus raffiné que celui des autres modèles de la marque. Genesis

Si le cockpit présente une disposition de base similaire à celui de ses grands frères, il se distingue néanmoins par l’arrondi de ses éléments décoratifs et fonctionnels ainsi que par les matériaux plus nobles. L’élément le plus marquant est sans doute le sélecteur de vitesses transparent en forme de sphère, qui sert également à diffuser une lumière d’ambiance.

Aisément 485 km d’autonomie

Genesis n’a jusqu’à présent révélé aucun détail sur le système de propulsion, même s’il ne faut pas s’attendre à de grandes surprises dans ce domaine. Il devrait être similaire à celui des autres modèles de la marque, disponibles avec une transmission arrière ou intégrale et affichant des puissances allant jusqu’à 430 kW (585 ch). Le système de batterie de 800 volts a également été repris. Il permet d’atteindre une puissance de charge élevée, supérieure à 200 kW, et de réduire les temps de charge en conséquence. L’autonomie devrait être d’au moins 485 kilomètres. Les prix ne sont pas encore connus, sachant que les autres modèles de la marque démarrent à 44’900 francs (pour l’Ioniq 5) et à 49’950 francs (pour l’EV6).