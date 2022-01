Grâce à ses quatre moteurs Yamaha, le concept Subaru STI E-RA développe plus de 1000 ch. Subaru

CONCEPT SUBARU STI E-RA : C’est avec ce bolide que Subaru entend renouer avec son ADN sportif



Au Tokyo Motor Show, Subaru a dévoilé non pas un, mais plusieurs nouveaux modèles. La marque se veut résolument sportive et en a mis plein la vue aux spectateurs avec son bolide électrique de plus de 1000 ch.