Essai sur piste à bord du Defender Bowler: C’est avec ce modèle que Land Rover sera au départ du Rallye Dakar

Un nuage de poussière traverse le ciel. Dans les oreilles, un profond bourdonnement vient chatouiller les tympans et à plusieurs reprises, le sol semble trembler. Pour Land Rover, Fen End, près de Birmingham, est avant tout le lieu de stockage de véhicules neufs. Mais au cœur de cette zone asphaltée, Calum McKechnie a fait construire une piste d’essai dans la broussaille, sur laquelle les Britanniques testent actuellement un exemplaire particulier de la nouvelle mouture du Defender baptisée Defender Bowler.

Calum McKechnie dirige l’écurie Bowler, qui a assemblé ce véhicule. Le véhicule à trois portes camouflé est l’un de la douzaine de véhicules de course, avec lesquels les Britanniques sortent pour la deuxième année déjà un champion de la marque sur la piste de rallye, soulignant ainsi le côté sportif du baroudeur tout-terrain. Et comme le package voiture, équipe des stands et demi-douzaine de participations à des courses est proposé au prix relativement modeste de 120’000 francs, l’effort technique nécessaire à la transformation reste très limité.

Tel un rhinocéros à l’affût

Les ingénieurs de Bowler ont certes ajouté l’arceau de sécurité dans la cabine, renforcé le châssis, allongé les débattements, renforcé le bas de caisse et installé la roue de secours à l’intérieur du véhicule pour améliorer le centre de gravité. Mais à première vue, le Bowler ressemble à n'importe quel autre Defender. Jusqu'à ce que les mécaniciens vous attachent dans le siège baquet et que votre regard se pose sur le cockpit à l’état brut, avec câbles visibles, consoles délogées et interrupteurs supplémentaires vissés à la hâte sur le plastique.

Le mécanicien tire une dernière fois sur le harnais de sécurité jusqu'à sortir tout l’air des poumons, claque la portière à nu et envoie le Bowler sur la piste d'une tape sur l’arrière. Le moteur essence quatre cylindres d’une puissance de 300 ch et d’un couple de 400 Nm ne tarde pas à rugir. La bête se cabre brièvement, les quatre roues dans la poussière, puis le Bowler se fraie un chemin, chargeant tel un rhinocéros à travers la broussaille et slalomant dans les virages serrés jusqu'à ce que le sang ne fasse qu’un tour.

Si l'arrière décroche, le conducteur doit lui-même rectifier la trajectoire. Aucune électronique ne vient freiner son entrain. Land Rover Dans le cockpit, le conducteur est accueilli par un amoncellement de câbles, des consoles délogées et des interrupteurs supplémentaires vissés sur le plastique. Land Rover Le moteur essence développe une puissance de 300 ch. Le pot d’échappement du Bowler fait un tel raffut que le quatre cylindres est plus impressionnant qu’un V8. Land Rover

Aucune électronique ne vient freiner son entrain. Si l'arrière décroche, le conducteur doit lui-même rectifier la trajectoire. Le passage dans les énormes flaques d’eau est tellement rapide que la boue gicle sur toute la hauteur. Lors d’un powerslide sur la piste, les cailloux crépitent dans les passages de roues comme des balles de plomb et lorsqu’on vient soudainement taper la pédale d’accélérateur à fond sur la tôle juste devant la butte, on se sent décoller comme Major Tom lors du lancement de la fusée. Le conducteur a à peine le temps de se secouer comme un caniche après son bain, pour reprendre ses esprits, que le Bowler est déjà reparti de plus belle. On lève le pied, on appuie sur le frein, on amorce le virage et c’est reparti!