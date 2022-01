OFFENSIVE ELECTRIQUE – C’est avec ce petit bijou que Toyota compte bousculer le marché de l’électrique

Le groupe Toyota a longtemps misé sur la propulsion hybride, s’abstenant de proposer des véhicules 100% électriques. Désormais, les Japonais se lancent avec force sur le marché de l’électrique. D’ici à 2030, le portefeuille devrait compter 30 modèles électriques. La filiale haut de gamme Lexus sera même exclusivement électrique.

De la petite citadine au véhicule utilitaire

Le président du groupe, Akio Toyoda, vient de présenter 15 des nouveaux véhicules électriques sous forme de concepts. Outre le crossover bZ4X, dont le lancement commercial est imminent, au moins trois autres crossovers et une berline de classe moyenne suivront sous la dénomination bZ. De petits véhicules utilitaires, de grands pick-ups et des véhicules tout-terrains font également partie de l'offre prévue.

Un design aiguisé

Deux modèles sortent du lot. Un concept Lexus laisse entrevoir une supercar radicale, successeur électrique de la légendaire hypercar V10 LFA. Le coupé biplace présente une partie avant allongée et un habitacle décalé en conséquence vers l'arrière, des feux diurnes en forme de boomerang ainsi que d'énormes prises d'air dans la jupe avant, au niveau du capot et des ailes arrière. Pour l’heure, le constructeur japonais n’a laissé filtrer aucune information relative à sa motorisation ou sa puissance, mais il promet un sprint à 100 km/h en un peu plus de deux secondes et une autonomie de 700 kilomètres, grâce à une batterie solide.

Le concept du roadster électrique éveille des envies d’une nouvelle mouture de la MR2, qui devrait se concrétiser l’année prochaine. Toyota De son côté, Lexus compte également lancer quelques crossovers et SUV 100% électriques sur le marché. Toyota Une petite citadine du type Toyota Aygo figure également parmi les concepts électriques présentés. Les chances de réalisation sont très élevées. Toyota

La marque mère, Toyota, s'efforce également d'affiner son profil sportif en présentant un roadster 100% électrique, susceptible de succéder à la sportive MR2, dont la production a été arrêtée, d'autant plus que le concept présente des dimensions compactes et une disposition centrale du moteur similaires à celles de la MR2. Là encore, on attend désespérément des informations sur les caractéristiques techniques.