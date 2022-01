TOGG SMART DEVICE – C’est avec cette berline que les Turcs veulent bouleverser le marché

Citez-moi un constructeur automobile turque. La plupart des gens buteraient sans doute sur cette question de quiz, car des noms aussi peu prestigieux que Devrim ou Tüvasaş ne sont pas familiers à tous et les constructeurs ne sont plus en affaires depuis belle lurette. Sauf que depuis quelque temps, une nouvelle marque automobile turque fait parler d’elle: Togg, abréviation de «Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu». Fondée en 2018, la joint-venture de plusieurs grands groupes turcs entend toutefois ne pas être qu’un simple constructeur automobile, mais veut être considérée comme un fournisseur de technologies. En collaboration avec un partenaire, Togg veut prendre en charge la production de batteries pour ses voitures électriques et compte également s’établir comme fournisseur de systèmes de batteries et de stockage d’énergie dans le domaine non automobile.

Des projets ambitieux

Les projets du patron de Togg, Gürrcan Karakas, sont pour le moins ambitieux. La commercialisation du premier modèle de série est prévue pour dans un peu plus d’un an. D’ici 2030, les Turcs comptent produire un million de voitures électriques dans cinq segments différents. Celles-ci partageront la même plateforme «Smart Life» et seront distribuées dans le monde entier. Dans cette optique, Togg a d’ores et déjà lancé une filiale, Togg Europe dont le siège est situé à Stuttgart, dédiée à la distribution en Allemagne. D’autres filiales devraient suivre dans d’autres pays européens, même si, pour l’heure, on ignore encore dans lesquels et dans quel délai.