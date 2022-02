Ski alpin – «C’est beau de ne pas pleurer parce que ça ne va pas»

Difficile de dire qui était la plus heureuse entre Priska Nufer et Michelle Gisin dimanche. C’est bien la skieuse d’Alpnach qui a remporté sa première victoire en Coupe du monde. Avec son dossard numéro 2, elle s’est directement installée sur le fauteuil de la gagnante, sans jamais le quitter. Elle a bien eu quelques frayeurs mais ni Sofia Goggia, ni Corinne Suter, ni aucune autre ne sont parvenues à la déloger.

Chaque fois qu’une concurrente franchissait la ligne d’arrivée avec 20 centièmes de retard, Priska Nufer retenait son souffle. «Je n’arrive pas à décrire le sentiment qui m’habite. Je n’ai pas les mots», glisse-t-elle après la course. «C’est beau de pouvoir pleurer de joie et pas toujours parce que ça ne marche pas.»

Sa coéquipière Michelle Gisin témoigne s’en agaçait presque plus qu’elle. «Souvent, j’avais l’impression que si tu voyais le seul nuage de tout le ciel, il y avait Priska au départ et BAM. Je me disais «non mais tu rigoles?» La skieuse d’Engelberg, tout sourire devant le public suisse n’en démord pas. Priska Nufer n’a pas de chance. «Elle n’a jamais réalisé, une fois je lui ai dit mais elle m’a dit «mais non, ça va.» Elle a beaucoup d’humilité, elle ne pense jamais comme ça.»