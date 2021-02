Karhunen stoppe le tir au but de Vermin, Genève est éliminé.

Les Zurich Lions, qui avaient déjà validé leur ticket le 20 décembre déjà, connaissent désormais leur adversaire. Ils défieront, le 28 février dans un lieu encore à déterminer, Berne en finale de Coupe de Suisse. Dans un match à rattraper, les Ours se sont qualifiés ce dimanche en battant Genève-Servette. Mais il a fallu attendre la séance des tirs au but pour déterminer l’heureux lauréat.

Ce choc de tous les antagonismes ordinairement classé au sommet de l’échelle de Richter des classicos de hockey en Suisse a tenu toutes ses promesses et une fois n’est pas coutume aurait mérité une patinoire bien pleine avec ces émotions qui nous manquent tant. C’est malheureusement ainsi, difficile de s’y habituer, mais oui, mieux ça que rien.

Deux bons gardiens

Ce match, débuté à une heure inhabituelle (13h05), s’est toutefois joué d ’ emblée sur un bon rythme avec de belles opportunités des deux côtés. Mais avec deux bons portiers sur la glace, ce premier tiers de qualité n ’ a pas permis aux artificiers de se mettre rapidement en avant et lancer ce duel avec des buts. Si les visiteurs ont souvent dominé, profitant d’un champion patinant en plein doute, Tomi Karhunen avait verrouillé sa cage à double tour.

Berne n’ayant plus que ce trophée pour sauver une saison pourrie, a alors haussé le ton lors du second vingt. C’est finalement André Heim qui allait trouver la lucarne de Gauthier Descloux (24e). Mais il en aurait fallu beaucoup plus pour affoler un visiteur supérieur.