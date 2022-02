Nyon (VD) – C’est bien l’utilisation d’un smartphone qui a provoqué l’accident mortel

Image prétexte VQH/GERALD BOSSHARD

Déconcentré par l’utilisation de son smartphone, un menuisier s’était déporté sur la droite de l’autoroute et avait fauché un père de famille qui s’apprêtait à changer son pneu avant gauche, sur la piste d’arrêt d’urgence, peu après la jonction de Rolle (VD) au printemps 2020. Le quinquagénaire a été reconnu coupable d’homicide par négligence et d’infractions graves à la loi sur la circulation routière par le Tribunal d’arrondissement de Nyon. Il a écopé d’une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant deux ans et d’une amende de 300 francs.

Les juges ont ainsi suivi la procureure et l’avocat des parties plaignantes en estimant que l’accident était imputable à l’utilisation du smartphone par le conducteur fautif. Peu avant l’impact, le menuisier avait en effet envoyé un lien via WhatsApp à son épouse. Citant le témoignage de la passagère d’une voiture qui suivait l’accusé le jour des faits, la Présidente du tribunal, Patricia Cornaz, a rappelé que le quinquagénaire «a zigzagué pendant 3-4 kilomètres parce qu’il manipulait son smartphone». Elle a aussi estimé que la culpabilité de l’accusé était importante et la faute commise grave.

Comportement «exemplaire» après l’impact

Mardi dernier, la défense avait contesté cette version des faits, arguant que son client n’avait pas utilisé son smartphone depuis son entrée sur l’autoroute. Me Bosshard avait attribué la déconcentration de son client à un enrouleur électrique mal arrimé, qui serait tombé entre le siège et le frein à main, perturbant la conduite du menuisier.