OTAN: «C’est bien sûr un grand jour pour la Finlande»

Ce mardi après-midi, le drapeau finlandais (en bas à droite) a été hissé entre l’estonien et le français.

«C’est bien sûr un grand jour pour la Finlande. C’est aussi une bonne chose pour l’OTAN», a déclaré le ministre finlandais de la Défense, Antti Kaikkonen, avant la cérémonie. Le secrétaire d’État américain, à qui ont été remis les documents d’adhésion, et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ont salué une «journée historique».

«Je suis tenté de dire que c’est peut-être la seule chose pour laquelle on peut remercier le président russe Vladimir Poutine, parce qu’il a, une fois de plus, précipité quelque chose qu’il disait vouloir éviter en agressant» l’Ukraine, a commenté Antony Blinken.

Ensemble, plus forts

Le drapeau finlandais a été hissé dans la cour d’honneur du siège de l’organisation, à Bruxelles, à 15h30, entre ceux de l’Estonie et de la France, suivant l’ordre alphabétique en anglais. «L’ère du non-alignement militaire dans notre histoire s’achève. Une nouvelle ère commence», a déclaré le chef de l’État finlandais, Sauli Niinistö. «La Finlande est maintenant en sécurité», a ajouté Jens Stoltenberg. «Ensemble, les alliés de l’OTAN représentent 50% de la puissance militaire mondiale. Donc, tant que nous restons unis, que nous nous protégeons mutuellement et que nous le faisons de manière crédible, il n’y aura pas d’attaque militaire contre un allié de l’OTAN.»

«C’est peut-être la seule chose pour laquelle on peut remercier le président russe Vladimir Poutine, parce qu’il a précipité quelque chose qu’il disait vouloir éviter.»

La fierté de Joe Biden

Le président américain, Joe Biden, s’est dit «fier» d’accueillir la Finlande dans l’OTAN. «Quand Vladimir Poutine a lancé sa brutale guerre d’agression contre le peuple ukrainien, il pensait pouvoir diviser l’Europe et l’OTAN. Il avait tort. Aujourd’hui, nous sommes plus unis que jamais! Je me réjouis d’accueillir la Finlande en tant que 31e allié, ensemble, nous continuerons de défendre chaque centimètre du territoire» de l’alliance.