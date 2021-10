Jura – C’est bien un loup qui a croqué un agneau

Le retour du loup dans le Jura est attesté par l’Université de Lausanne: son Laboratoire de biologie de la conservation a décelé l’ADN du grand prédateur dans deux carcasses fraîches. L’événement est annoncé par l’Office jurassien de l’environnement, lequel précise que «le territoire de la République et Canton du Jura était exempt de loup depuis le XIXe siècle, période durant laquelle il a été pourchassé comme la plupart des prédateurs à cette époque où le gibier était devenu rare».

Les archives cantonales font état de loups encore aperçus au début du XXe siècle en Ajoie et dans la vallée de la Birse à Soyhières, mais la mention du dernier loup abattu remonte à 1888 du côté de Beurnevésin. «Un peu plus de 130 ans plus tard, il reprend donc sa place dans les forêts jurassiennes», constate l’Office de l’environnement.