Fin de la pandémie grâce à Omicron? – «C’est ce que j’appelle le scénario Walt Disney»

L’expert qualifie ainsi les mesures sanitaires en Suisse comme étant «très souples». «Nos pays voisins ont pris des mesures beaucoup plus drastiques contre le virus. Il ne faut donc pas s’étonner que nos chiffres soient si élevés.» En ce qui concerne la progression du variant Omicron , il pense qu’il aura complétement remplacé Delta à Londres, dans quelques jours. Et même si ce variant n’est pas aussi répandu en Suisse qu’en Grande-Bretagne, il met en garde: «La Suisse a tout juste deux semaines de retard par rapport à cette évolution.» Selon lui, il se pourrait bien que ce variant devienne bientôt dominant en Suisse.

«Il ne faut pas attendre six mois après la 2e dose»

Pour finir, l’expert romand rappelle l’importance de se faire vacciner. Pour lui, le taux de non-vaccinés en Suisse est encore beaucoup trop haut et notre pays a trop tardé à administrer la 3e dose. «Les données scientifiques indiquent qu’il ne faut pas attendre six mois après la deuxième dose. Après trois ou quatre mois, comme c’est le cas dans d’autres pays, une troisième dose est indiquée.» Et même s’il n’est pas favorable à la vaccination obligatoire, il pense que cette mesure «semble nécessaire» tant que plus d’un Suisse sur cinq n’est pas vacciné.