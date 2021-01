Hockey sur glace : C’est ce qu’on appelle un but malin

Le capitaine des Canadiens de Montréal Shea Weber a marqué depuis derrière la cage adverse, lundi soir en NHL.

Shea Weber a visé le haut du dos du gardien d’Edmonton pour envoyer le puck dans le but.

Les Canadiens de Montréal ont confirmé leur bonne entame de saison en engrangeant une deuxième victoire en trois jours face aux Edmonton Oilers, lundi soir en NHL (3-1). Après trois rencontres de championnat, la franchise québécoise n’a toujours pas perdu dans le temps réglementaire et affiche un total de 5 points.

Côté Habs, la soirée a notamment été marquée par les débuts victorieux sous son nouveau chandail de Jake Allen (ex-St. Louis), aligné à la place de Carey Price et auteur de 25 arrêts, ainsi que par le premier but en NHL du défenseur russe Alexander Romanov (21 ans). Mais un autre homme s’est également illustré: le capitaine Shea Weber.

Alors que son équipe évoluait en supériorité numérique en fin de période médiane, le défenseur canadien a alerté Mikko Koskinen une première fois, avant de récupérer la rondelle et de marquer depuis derrière la cage, en visant le haut du dos du gardien des Oilers. C’est ce qu’on appelle un but malin. Et c’était le game-winning-goal (40e 2-0).