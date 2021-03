Russie : «C’est celui qui le dit qui l’est!», réagit Poutine le «tueur»

Mercredi, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il pensait que son homologue russe était un «tueur». Vladimir Poutine a répliqué jeudi.

Propos jugés inacceptables

La veille, Joe Biden avait répondu par l’affirmative à un journaliste lui demandant si le maître du Kremlin était «un tueur». «Nous défendrons nos propres intérêts et nous travaillerons avec (les Américains) aux conditions qui nous seront avantageuses», a ensuite insisté Vladimir Poutine. Au-delà des échanges de piques, Moscou a clairement souligné que les remarques de Joe Biden relevaient de l’inacceptable.

«Prix à payer»

Dans un entretien mercredi à la chaîne ABC, en plus de sa réponse affirmative dépeignant Vladimir Poutine en «tueur», Joe Biden a voulu taper du poing sur la table face au dirigeant russe. Il a dit vouloir lui faire «payer» l’ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2020. Moscou a toujours démenti ces accusations.

«Attaque» contre la Russie

Ces propos ont été qualifiés par le président de la chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, d’«insultes» aux Russes et d’«attaque» contre son pays. Un vice-président de la chambre haute, Konstantin Kossatchev, a lui demandé «des explications et des excuses».

Les relations russo-américaines en particulier, et russo-occidentales en général, sont délétères depuis des années: annexion de la Crimée, guerre en Ukraine, conflit en Syrie ou encore l’empoisonnement et l’emprisonnement de l’opposant Alexeï Navalny…

Coopération naissante menacée

De multiples trains de sanctions et contre-sanctions ont été adoptés en conséquence. Le gouvernement américain a annoncé mercredi encore qu’il étendait les restrictions d’exportation de produits sensibles vers la Russie.

Jeudi, le G7 a lui une fois de plus dénoncé «l’occupation» de la Crimée par la Russie. Vladimir Poutine a répliqué à Joe Biden lors d’une visio-conférence avec des représentants de la société civile de cette péninsule.

Exemple marquant

L’exemple le plus marquant a encore été cité par Joe Biden mercredi, à savoir le prolongement en début d’année du traité de limitation des arsenaux nucléaires New Start. D’autres sujets sur lesquels Russes et Américains tablaient sur des compromis pragmatiques sont le nucléaire iranien, les pourparlers de paix en Afghanistan ou encore la crise climatique, selon Moscou.