Réseau social«C’est comme le premier jour de l’école»

Pas dispo en Europe, mais…

L’app Threads ne peut compter que moyennement sur les internautes européens pour grossir ses rangs. Elle a en effet été déclarée non conforme aux lois de protection des données et n’est donc pas disponible sur les boutiques d’applications pour iPhone et appareils Android. Cela n’empêche pas de pouvoir quand même l’installer, moyennant des manipulations supplémentaires. Sur Android, il faut télécharger et installer un fichier .apk (android package), tout en s’assurant qu’il soit digne de confiance. Pour notre part, nous avons passé par Aptoide, la boutique alternative d’applications qui a Threads dans son catalogue.