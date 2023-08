Russie: les partisans de Wagner «orphelins» d'Evguéni Prigojine

Celui que Vladimir Poutine a qualifié de traître après la rébellion armée du 23-24 juin garde une popularité certaine en Russie, où son groupe était réputé impitoyable et brutal, mais aussi efficace, particulièrement en Ukraine. Son bagout, sa verve agrémentée de vulgarité, son nationalisme sans concession et ses dénonciations débridées de l’incompétence de l’élite militaire avaient fait de lui un personnage culte pour certains. A l’ombre du bâtiment de verre où Wagner a établi son QG dans l’ex-capitale impériale russe, ses partisans défilaient donc jeudi pour déposer des oeillets rouges, des roses ou des écussons frappés de la tête de mort qui constitue le logo du groupe armé.

Comme de Gaulle

Ici, on n’évoque pas sa rébellion, le fait que Poutine l’avait renié, ni les causes possibles de la chute de l’avion le transportant avec ses proches collaborateurs, dont le chef opérationnel de Wagner, Dmitri Outkine. On ne parle pas non plus de la possibilité d’un assassinat commandité.