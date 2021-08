Phanee de Pool va refaire ses premiers pas au Rock Oz'

1 / 4 Phanee de Pool avait joué le mercredi 9 août 2017 sur la deuxième scène du festival. F. Melillo Son live, programmé dès l’ouverture des portes, avait rencontré (déjà) un joli succès. F. Melillo Il s’agissait du premier «vrai» concert de la chanteuse. «20minutes» l’avait suivi et avait écrit… F. Melillo

C’est un retour aux sources qu’accomplira la Bernoise. Il y a presque quatre ans, jour pour jour, celle qui était encore policière avait donné à Avenches (VD) ce qu’elle qualifie de «premier vrai concert» de sa carrière. «J’avais ressenti un trac immaîtrisable. Je tremblais comme une feuille, mais plus le concert avançait, plus je me disais que c’était ça que je voulais faire. Je n’ai plus eu envie de remettre mon uniforme après ça», se souvient avec émotion Phanee de Pool.

Avant de se produire au Rock Oz’ en 2017, la chanteuse avait envoyé un dossier de candidature aux Swiss Live Talents. Elle n’avait pas été retenue, mais elle avait été sélectionnée pour jouer au festival. «François Moreillon des Swiss Live Talents m’avait appelée pour m’annoncer la nouvelle. J’étais au poste de police au lendemain d’un accident mortel. J’ai pensé que c’était l’assurance Swiss Life qui m’appelait. C’était un dialogue de sourds jusqu’à ce que je pige», se marre Phanee au bout du fil.

La finaliste du prestigieux Prix Georges Moustaki, qui sera remis en novembre 2021 à Paris, mesure le chemin parcouru depuis cette fameuse date avenchoise: «Rien n’a vraiment changé, hormis le fait d’avoir un nom plus connu et de jouer pour plus de public. J’ai toujours les mêmes instruments et ce sont toujours les mêmes personnes qui m’entourent. Ça me ravit. C’est chouette de pouvoir traverser ainsi les années.» Samedi 14 août 2021, Phanee rejouera des titres qui sont devenus «ses références», qu’elle avait présentés pour la première fois en 2017: «C’est comme si j’allais refaire mes tout premiers pas. Ce sera vraiment émouvant pour moi qui fonctionne aux émotions.»

