Gare de Lausanne: Chantier fini en 2037? «Plutôt 2040, on n’est qu’au stade du concept»

La Ville, le Canton, la Suisse romande: par sa réaction, la ministre vaudoise en charge des infrastructures Nuria Gorrite assure porter la voix «des gens» en exprimant son «immense déception» face au nouveau retard qu’ont annoncé vendredi les CFF et l’Office fédéral des transports (OFT) sur le chantier de rénovation de la gare de Lausanne. Ces derniers ont présenté un nouveau calendrier de travaux censé raccourcir les nuisances sur la place de la gare, et assurer l’avancée du chantier des métros m² et m³, qui doivent être creusés au même endroit. «C’est comme si on était est face au trou de Tolochenaz, mais organisé», a lancé la Conseillère d’Etat, déplorant une fois encore le retard romand par rapport à l’infrastructure alémanique.